Порт-о-Пренс, 22 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Топливный кризис сохраняется в городах ряда департаментов Гаити даже спустя неделю после того, как после нескольких месяцев нехватки топлива началась его свободная продажа. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

В то время как в столице большинство автозаправочных станций заполнили бензиновые резервуары, а экономическая деятельность возобновилась, в таких городах, как Кап-Аитьен топливо по-прежнему приходится покупать на «чёрном рынке».

Во Кап-Аитьен галлон бензина стоит 1750 гурдов (почти 13 долларов), что более чем в три раза превышает официальную цену.

Тем временем, в Ле-Ке власти арестовали нескольких бизнесменов и мелких торговцев, участвующих в незаконном сбыте топлива.

По словам представителей власти, население является жертвой спекулянтов, которые «вкладывают деньги в черный рынок, чтобы получить прибыль, навязывая населению завышенные цены».

Гаити уже несколько месяцев страдает от постоянного дефицита, который обострился в середине сентября, когда вооруженные банды заблокировали главный нефтяной терминал в столице.