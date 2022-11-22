Донецк, 22 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Киевский район Донецка и Ясиноватая подверглись обстрелу со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка был произведён боевиками ВСУ в 12:14 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:20 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка.