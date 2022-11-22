Для ярославцев подорожают вывоз мусора, электроэнергия и другие коммунальные платежи

Ярославль, , 13:39 — REGNUM В Ярославской области коммунальные услуги подорожают с 1 декабря, а потом останутся неизменными в течение полутора лет. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Теплоузел yarregion.ru

Индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменения приняты на федеральном уровне постановлением правительства РФ.

«Индексация проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, ремонте сетей и объектов, стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды. Перенос сроков вызван ростом инфляции. При этом необходимо в каждом регионе обеспечивать бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ», — рассказала директор департамента регулирования тарифов Ярославской области Мария Сачкова.

Так как повышение перенесено со следующего года, следующая индексация произойдёт только 1 июля 2024 года.

Как сообщили в департаменте, размер платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами для многоквартирных домов с 1 декабря увеличится на 9% и составит 104 рубля 11 копеек с человека, для индивидуальных домов — 117 рублей 99 копеек с человека. Тариф на электроэнергию для населения составит 4,55 рубля за киловатт-час. Для тех, чьи дома оборудованы электроплитами, жителей села и членов садоводческих товариществ стоимость одного киловатт-часа с 1 декабря 2022 года составит 3,19 рубля. Тариф за газ для жилых домов составит 8,92 рубля за кубометр (рост на 8,5%). Стоимость услуг по водоотведению, горячему и холодному водоснабжению и отоплению в среднем вырастет на 8,5 — 10%.

Как пояснили в департаменте регулирования тарифов Ярославской области, в разных муниципальных образованиях увеличение по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года не должен превысить 11% по отношению к ноябрю 2022 года.

В Ярославской области продолжают действовать льготы для жителей по оплате услуг ЖКХ. Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, назначаются субсидии по заявлениям жителей, напомнили в правительстве области.

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