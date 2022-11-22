Москва, , 12:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Ивана Солтановского от обязанностей постпреда России при Совете Европы. Документ опубликован 22 ноября на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — сказано в тексте документа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при Европейском союзе.