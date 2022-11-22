Москва, 22 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Ивана Солтановского от обязанностей постпреда России при Совете Европы. Документ опубликован 22 ноября на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — сказано в тексте документа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при Европейском союзе.