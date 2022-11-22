Захарова рассказала, что подрабатывала гидом в 1990-е годы
Мария Захарова рассказала, как водила по Москве китайских туристов
Москва, 22 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 1990-е годы подрабатывала гидом и рассказывала китайским туристам о достопримечательностях Москвы. Об этом дипломат рассказала в ходе встречи со студентами-архитекторами из Донбасса.
По её словам, в то время у всех были финансовые трудности, многие люди подрабатывали. Захарова уже работала в МИД, но по выходным дням проводила экскурсии для туристов.
Удивить гостей из КНР настолько, чтобы «перевернулось их сознание», было достаточно сложно. Но все они «ломались» на истории Храма Христа Спасителя. Людям, не знакомым с российской историей, тяжело понять, что народные деньги на храм собирали десятки лет, рассказала она.
«Был возведён самый большой православный храм и возводился он так тяжело… а потом в один день этот храм был взорван. Вот тут у них начинала матрица плыть», — вспоминает Захарова.
Затем их удивляло, что на месте храма построили бассейн, тоже самый большой. Затем бассейн закрыли и восстановили храм, причём деньги на него собирали в тяжёлые 90-е.
«У вас же денег нет. — Конечно, а иначе было бы неинтересно», — объясняла китайцам Захарова.
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