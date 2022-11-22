Нарышкин назвал спецслужбы России и Таджикистана надёжными партнёрами
Нарышкин: спецслужбы России и Таджикистана являются надёжными партнёрами
Душанбе,
22 ноября 2022, 12:27 — REGNUM Службы внешней разведки России и Госкомитет национальной безопасности Таджикистана являются надёжными партнёрами. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, ежегодно расширяются масштабы взаимодействия и объем разведывательной информации, которой обмениваются ведомства двух стран
«Россия и Таджикистан — участники Организации Договора о коллективной безопасности. Между странами существует доверительный диалог, это хорошая основа сотрудничества в различных сферах», — отметил глава СВР.
Как сообщало ИА REGNUM, вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе с угрозами национальной безопасности обсудили глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».
Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
При этом Россия не признает «экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…».