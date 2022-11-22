Душанбе, 22 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Служба внешней разведки России и Госкомитет национальной безопасности Таджикистана являются надёжными партнёрами. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин

По словам Нарышкина, ежегодно расширяются масштабы взаимодействия и объем разведывательной информации, которой обмениваются ведомства двух стран.

«Россия и Таджикистан — участники Организации Договора о коллективной безопасности. Между странами существует доверительный диалог, это хорошая основа сотрудничества в различных сферах», — отметил глава СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе с угрозами национальной безопасности обсудили глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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