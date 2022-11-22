Лондон, 22 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Поставщики электроэнергии, которые не помогают клиентам, оказавшимся в трудной ситуации, могут быть оштрафованы или лишены лицензии, предупредила Служба по рынкам газа и электроэнергии Великобритании Ofgem. Об этом ее представитель заявил 22 октября в эфире телеканала Sky News.

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«Мы знаем, что сейчас потребители испытывают трудности, а это важнейшая услуга, особенно для наиболее уязвимых слоев населения, — сказал директор Ofgem по рознице Нил Лоуренс. — Мы должны принять меры к тому, чтобы с ними обращались должным образом».

По словам Лоуренса, Ofgem проанализировал данные и выявил «серьезные недостатки» в деле оказания поддержки уязвимым клиентам у пяти поставщиков, умеренные недостатки еще у пяти и незначительные у остальных семи.

Все поставщики уже согласовали планы действий с Ofgem, а некоторые предприняли шаги, включая независимую аудиторскую проверку.

Те компании, которые не выполнят своих обязательств, могут «подвергнуться дальнейшим санкциям, включая штрафы и другие меры принуждения, и в конечном счете, если потребуется, мы можем отобрать [у них] лицензии», — сказал Лоуренс.