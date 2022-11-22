В Египте заявили о готовности наладить отношения с Турцией
Египет и Турция готовятся к возобновлению дипломатических отношений
Каир,
22 ноября 2022, 12:32 — REGNUM Египет готов к преодолению многолетнего кризиса в дипломатических отношениях с Турцией. Как сообщает Masry-al-Youm, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Египта Бассам Ради.
Египет
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Отвечая на вопрос журналистов об итогах встречи президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ради заявил, что лидеры двух стран подтвердили свою готовность развивать отношения между Египтом и Турцией и положить конец противоречиям между двумя странами.
«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси пожал руку президенту Турции Эрдогану на встрече в Дохе, где также было сделано взаимное подтверждение глубины исторических связей между двумя странами и египетским и турецким народами, и было решено, что это станет началом развития двусторонних отношений между странами», — цитирует заявление Ради Masry al-Youm.
История вопроса
Ближний Восток можно сравнить с одной большой зоной напряжения. Напряжённость между разными странами зачастую выливается в открытый вооружённый конфликт.
Не последнее слово в создании напряжённости - и за сферой экономики. В конце августа 2019 года министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил в эфире телеканала NHK, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты Америки прекратят экономическую войну против Ирана. До этого на саммите G7 президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана.
В 2019 году в регионе фиксировались и вооруженные столкновения. Так 27 августа боевики незаконных вооружённых формирований, действующие в районе Идлибской зоны деэскалации, 24 раза обстреляли ряд населённых пунктов.