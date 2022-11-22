Каир, 22 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Египет готов к преодолению многолетнего кризиса в дипломатических отношениях с Турцией. Как сообщает Masry-al-Youm, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Египта Бассам Ради.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

Отвечая на вопрос журналистов об итогах встречи президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ради заявил, что лидеры двух стран подтвердили свою готовность развивать отношения между Египтом и Турцией и положить конец противоречиям между двумя странами.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси пожал руку президенту Турции Эрдогану на встрече в Дохе, где также было сделано взаимное подтверждение глубины исторических связей между двумя странами и египетским и турецким народами, и было решено, что это станет началом развития двусторонних отношений между странами», — цитирует заявление Ради Masry al-Youm.