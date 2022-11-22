* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 22 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли наказанию плетьми юношу и девушку в уезде Аргу афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Радикалы публично судили их 22 ноября в соборной мечети Шахре-Вахдат в уездном центре Аргу.

Источники сообщают, что за разговор по телефону талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли каждого из них 39 ударам плетью.

По словам собеседников издания, эти двое молодых людей не состоят в браке, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили их во внебрачных связях.

Как сообщало ИА REGNUM, два месяца назад в провинции Бадахшан юноша и девушка, опасаясь преследования со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бросились с обрыва в реку Кокча и погибли.