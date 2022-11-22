Тбилиси, 22 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с призывом не «спекулировать» на сообщениях о состоянии его здоровья, сделанное в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает сомнения у адвоката политика Шалвы Хачапуридзе. Об этом он 21 ноября заявил журналистам.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Я выясню, писал ли Михаил Саакашвили этот пост. Его здоровье не позволяет ему публиковать посты. Если он это написал, то интересно, по какой причине», — сказал юрист.

Хачапуридзе заявил, что адвокаты якобы уже несколько месяцев пытаются доказать отравление экс-президента тяжёлыми металлами, поэтому заявление Саакашвили, что он не общался на эту тему с защитой, сомнительно. Юрист также сообщил, что в ближайшие дни должно быть готово заключение медицинских экспертов из США.

Напомним, адвокаты Саакашвили пытаются добиться его освобождения под предлогом тяжёлого состояния здоровья. В Грузии законодательство предусматривает возможность отсрочки исполнения наказания для лечения осужденного. 20 ноября другой адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил об отравлении политика.