Джакарта, 22 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Правительство округа Чианджур в Индонезии обновило данные о жертвах землетрясения магнитудой 5,6, сообщает портал Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Согласно полученной информации, в результате землетрясения в Индонезии погибли 252 человека, ещё 31 человек числится пропавшим без вести. Число раненых достигло 377 человек. Всего 7060 жителей были эвакуированы в безопасные районы.

В дополнение к данным о жертвах правительство провинции Чианджур сообщило о 10 населенных пунктах, пострадавших от землетрясения.

Между тем, из-за землетрясения повреждены 2834 дома, 5 мест отправления культа, 13 образовательных учреждений, 10 офисов, 5 медицинских учреждений и два моста.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо скорбит в связи с землетрясением магнитудой 5,6, которое привело к большим жертвам.