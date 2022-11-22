Бригада медиков вернулась в Красноярский край из Луганской Народной Республики

Красноярск, , 12:20 — REGNUM Бригада врачей из Красноярского края вернулась домой, проработав в городе Свердловске Луганской Народной Республики (ЛНР) почти три недели. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в краевом министерстве здравоохранения.

Военный врач Минобороны России

В ЛНР красноярские медики вели приём жителей Свердловска. В состав бригады вошли врач-офтальмолог, терапевт, рентгенолог, отоларинголог, кардиолог и врач ультразвуковой диагностики.

В краевом минздраве подчеркнули, что медицинская помощь в этом городе очень востребована. Местные врачи в основном оказывают экстренную и неотложную помощь, а также работают в стационарах.

Красноярские медики отвечали за диспансеризацию горожан, проводили плановые осмотры. В основном к ним приходили пациенты старше 50 лет, хотя были и молодые люди. Горожане проходили флюорографическое обследование, женщин также направляли на маммографию. Кроме того, проводилось УЗИ-обследование.

Всего врачи из Красноярского края провели более 2,5 тыс. медицинских осмотров. В день они принимали по 90-100 пациентов.

По словам офтальмолога Всеволода Вишневского, работы было много: «Но мы на это настраивались, и были готовы нести нагрузки».

В настоящее время краевые медики уже вышли на основное место работы.

Напомним, с начала спецоперации это уже второй «медицинский десант» из Красноярского края. Эта работа будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, с городом Свердловском (ЛНР) у Красноярского края заключено соглашение о сотрудничестве.

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