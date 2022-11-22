Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM В Екатеринбурге подростки украли автомат со скульптуры, «Солдаты России». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управляющей компании «Академический», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет вандализму Fibonacci and Jordan5000000000

Сначала молодые люди пытались отломать автомат Калашникова у скульптуры бойца ВДВ, однако после неудачи переключились на соседнюю скульптуру — представителя сухопутных войск. Наигравшись с отломанным предметом, подростки унесли его с собой. При этом мимо проходили люди, но никто не остановил вандалов.

Процесс вандализма запечатлели камеры видеонаблюдения. Благодаря записям удалось вычислить юных правонарушителей. Ими оказались местные жители, учащиеся в одной из школ Академического района. Отломанный автомат у подростков забрали. Теперь молодыми людьми займётся инспекция по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области фиксировали несколько случаев осквернения Вечного огня. Подростки подносили к нему самокат якобы для того, чтобы быстрее ездить на нём.