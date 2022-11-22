Курск, 22 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В более чем 300 населённых пунктах Курской области нарушено электроснабжение из-за последствий ледяного дождя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона 22 ноября. Непогода бушует в Курской области вот уже четвёртые сутки.

Пресс-служба администрации Курской области Работа энергетиков

На данный момент отключенными остаются 78 ЛЭП 10 кВ, свыше 800 трансформаторных подстанций.

«Больше всего от непогоды пострадали Горшеченский, Касторенский, Мантуровский, Советский, Щигровский, Тимский, Курский районы. Электроснабжение нарушено в более 300 населенных пунктах», — уточнили в администрации.

Устраняют последствия непогоды 380 специалистов — работают 104 бригады энергетиков, в том числе более 30 — из Орла, Липецка, Калуги, Тулы, Белгорода, Рязани, Тамбова, Смоленска.

Восстановить электроснабжение в регионе планируется до конца дня, однако не исключены новые отключения.

Сложные погодные условий в Курской области наблюдаются с 19 ноября — регион накрыл снег и дождь, температура воздуха колебалась от -6°C до +3°C, что привело к появлению гололёда, обледенению проводов. С 19 по 21 ноября отключались 143 ЛЭП, 1 369 трансформаторных подстанций.