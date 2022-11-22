В Курской области без света осталось 300 населённых пунктов
Жители 300 населённых пунктов Курской области остаются без света из-за непогоды
Курск, 22 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В более чем 300 населённых пунктах Курской области нарушено электроснабжение из-за последствий ледяного дождя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона 22 ноября. Непогода бушует в Курской области вот уже четвёртые сутки.
На данный момент отключенными остаются 78 ЛЭП 10 кВ, свыше 800 трансформаторных подстанций.
Устраняют последствия непогоды 380 специалистов — работают 104 бригады энергетиков, в том числе более 30 — из Орла, Липецка, Калуги, Тулы, Белгорода, Рязани, Тамбова, Смоленска.
Восстановить электроснабжение в регионе планируется до конца дня, однако не исключены новые отключения.
Сложные погодные условий в Курской области наблюдаются с 19 ноября — регион накрыл снег и дождь, температура воздуха колебалась от -6°C до +3°C, что привело к появлению гололёда, обледенению проводов. С 19 по 21 ноября отключались 143 ЛЭП, 1 369 трансформаторных подстанций.