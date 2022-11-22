Пермь, 22 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Большое Савино» в Перми планирует увеличить площадь аэровокзального комплекса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь («Большое Савино»)

В планах разработка концепции увеличения аэровокзального комплекса. Документ должны принять в 2023 году. Изменения связаны с прогнозом увеличения годового пассажиропотока и пропускной способности.

Стоит отметить, в 2017 году в аэропорту Перми открылся новый терминал. Его общая площадь составила 31 тыс. кв. метров. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток до 3 млн человек в год.