В Австралии двое уроженцев Афганистана удостоены премии за поддержку прав человека

Канберра, , 12:18 — REGNUM Премия в области прав человека «Молодой Вольтер» австралийской организации Liberty Victoria была присуждена Сетаре Мохаммади и Саджаду Аскари, двум правозащитникам-хазарейцам.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Организация объявила, что эти два молодых человека были признаны достойными награды за их поддержку прав человека, прав хазарейцев и других уязвимых категорий людей.

В Liberty Victoria заявили, что премия «Молодой Вольтер» вручается тем, кто моложе 30 лет и работает в сфере прав человека и свободы слова.

По данным организации, Сетара Мохаммади и Саджад Аскари объявлены лауреатами совместно.

Liberty Victoria заявила, что эти два молодых хазарейца пытались усилить действия правительства Австралии, чтобы поддержать народ Афганистана.

Сетара Мохаммади родилась в Афганистане при предыдущем режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не училась до восьмилетнего возраста. В настоящее время она является аспирантом университета Монаш в Австралии и научным сотрудником Оксфордского университета, а также пресс-секретарём «Всемирного совета хазарейцев».

По информации сайта Liberty Victoria, Саджад Аскари прибыл в Австралию на лодке в 2012 году. Аскари имеет степень бакалавра в области международных отношений и в настоящее время является аспирантом права в университете Монаш. Он также пишет для таких СМИ, как Guardian Australia и Al Jazeera English.

Напомним, премия «Молодой Вольтер» ежегодно вручается тем, кто работает в области прав человека, свободы слова и гражданских свобод. Должностные лица этой организации объявили Сетару Мохаммади и Саджада Аскари лауреатами награды в августе этого года. Награда была вручена победителям три дня назад на церемонии в Австралии.