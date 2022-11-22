Киевский район Донецка был обстрелян со стороны ВСУ

Донецк, , 12:15 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев Киевский район Донецка. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Макеевка в ДНР был обстрелян боевиками ВСУ.