Симферополь, , 12:15 — REGNUM Информация об эвакуации жителей Армянска, разгоняемая в телеграм-каналах, является фейком. Об этом 22 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в видеообращении.

Сергей Аксенов Kremlin.ru

«Уважаемые крымчане, ориентируйтесь только на официальные источники информации. Данная информация является фейком, разгоняемым [киевскими] спецслужбами. В нынешнее напряжённое время враг делает всё, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма заверил, что на полуострове проводится круглосуточная работа по обеспечению гарантированной безопасности.

«Ничего Крыму, как субъекту Российской Федерации, не угрожает», — отметил Аксёнов.

Он добавил, что лично находится на боевом посту в режиме 24/7.