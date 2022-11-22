Майкоп, 22 ноября 2022, 12:14 — REGNUM Власти Адыгеи освободили военнослужащих, участвующих в спецоперации, от транспортного налога. Такое решение было оформлено на законодательном уровне депутатами Госсовета-Хасэ, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Он также отметил, что власти республики предпринимают и другие меры поддержки семей мобилизованных, контрактников и добровольцев. В частности, они включены в списки льготников при подключении к газовым сетям, решается вопрос о единовременных выплатах детям участников спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Адыгеи приняли решение о выплатах в размере 100 тыс. рублей заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы и мобилизованным.
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