Майкоп, 22 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Власти Адыгеи освободили военнослужащих, участвующих в спецоперации, от транспортного налога. Такое решение было оформлено на законодательном уровне депутатами Госсовета-Хасэ, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

«В республике принят закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Считаю первостепенной задачей адресно и оперативно заниматься всеми вопросами военнослужащих и их семей», — сообщил руководитель региона в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что власти республики предпринимают и другие меры поддержки семей мобилизованных, контрактников и добровольцев. В частности, они включены в списки льготников при подключении к газовым сетям, решается вопрос о единовременных выплатах детям участников спецоперации.

«Семьи военнослужащих включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации. Нами также прорабатывается вопрос о единовременной выплате на детей военнослужащих», — заявил Кумпилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Адыгеи приняли решение о выплатах в размере 100 тыс. рублей заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы и мобилизованным.