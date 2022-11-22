Международная компания Equinor проинвестирует разработку газового месторождения в Норвежском море

Осло, , 13:34 — REGNUM Норвежская международная энергетическая компания Equinor и её партнёры объявили о выделении 14,8 млрд норвежских крон (около 1,44 млрд долларов и 88 млрд рублей — прим. ИА REGNUM) на разработку газового месторождения в Норвежском море. Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба компании.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Месторождение будет разрабатываться с помощью трёх скважин и 80-километрового трубопровода до платформы Aasta Hansteen. Как единственная запланированная глубоководная разработка в Норвегии, техническое решение будет способствовать развитию новых компетенций в отрасли», — указано в сообщении.

Месторождение Irpa, ранее известное как Asterix, было обнаружено в 2009 году в 340 километрах к западу от Будё.

По данным Reuters, Equinor, оператор месторождения, владеет 51% долей в лицензии Irpa, государственной Petoro принадлежит 20%, Wintershall Dea — 19% и Shell — 10%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Equinor отложила инвестиционное решение по проекту Wisting в Баренцевом море, которое было запланировано на декабрь 2022 года. Разработка проекта продолжается, принятие инвестиционного решения ожидается к концу 2026 года.

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