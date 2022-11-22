Замминистра обороны Южной Кореи и министром обороны Ганы обсудили двустороннее сотрудничество

Сеул, , 12:18 — REGNUM Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился 22 ноября с министром обороны Ганы Домиником Нитивулом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что министр обороны Ганы прибыл в Сеул для участия в конференции по оборонному сотрудничеству между Южной Кореей и странами Африки.

В ходе встречи стороны отметили, что участие заместителя министра обороны Ганы Кофи Аманква в «Сеульском оборонном диалоге» дало толчок развитию двусторонних отношений, а также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.

Сим Бом Чхоль также попросил правительство Ганы поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.