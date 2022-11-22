Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона с 1000-м очком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин поздравил Бержерона в видео, которое было опубликовано 22 ноября на странице «Бостона» в Twitter.

«Привет, Патрис. Поздравляю тебя с 1000-м очком в карьере. Это большое достижение. Играть против тебя всегда весело, тяжело, это всегда битва. Продолжай в том же духе. Увидимся», — сказал Овечкин.

Бержерон отдал результативную передачу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3). Для него это очко стало 1000-м за карьеру в НХЛ.