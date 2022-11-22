В Самарской области в результате ДТП пострадали 14 человек
В Самарской области после ДТП с автобусом за медицинской помощью обратились 14 человек
Самара,
22 ноября 2022, 12:13 — REGNUM 14 человек обратились за медицинской помощью после ДТП на трассе в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Скорая помощь
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
По предварительной информации, рано утром 22 ноября в Шигонском районе Самарской области на автотрассе «Тайдаково-Шигоны-Левашовка» вахтовый автобус «ПАЗ» съехал в кювет и опрокинулся.
Сообщается, что в салоне автобуса ехали к месту работы 20 человек.
Отмечается, что 14 человек обратились за медицинской помощью. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.