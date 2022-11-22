Самара, 22 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. 14 человек обратились за медицинской помощью после ДТП на трассе в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, рано утром 22 ноября в Шигонском районе Самарской области на автотрассе «Тайдаково-Шигоны-Левашовка» вахтовый автобус «ПАЗ» съехал в кювет и опрокинулся.

Сообщается, что в салоне автобуса ехали к месту работы 20 человек.

Отмечается, что 14 человек обратились за медицинской помощью. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.