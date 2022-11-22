Город Ясиноватая в ДНР обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ
Ясиноватую в ДНР обесточили из-за обстрелов со стороны ВСУ
Донецк,
22 ноября 2022, 12:10 — REGNUM Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике обесточен в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил 22 ноября премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
Знак на пути в Ясиноватую
Александр Погожев © ИА REGNUM
«В результате обстрела со стороны (ВСУ) город Ясиноватая обесточен… Поставил задачу своему заместителю-министру угля и энергетики ДНР Андрею Геннадьевичу Черткову проработать схему резервного питания, которое мы можем подать на Ясиноватую», — написал он в телеграм-канале.
Хоценко добавил, что специалисты выйдут на подстанцию и будут работать над тем, чтобы вернуть жителям электричество, как только закончится обстрел.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.