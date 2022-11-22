Донецк, 22 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике обесточен в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил 22 ноября премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Александр Погожев ИА REGNUM Знак на пути в Ясиноватую

«В результате обстрела со стороны (ВСУ) город Ясиноватая обесточен… Поставил задачу своему заместителю-министру угля и энергетики ДНР Андрею Геннадьевичу Черткову проработать схему резервного питания, которое мы можем подать на Ясиноватую», — написал он в телеграм-канале.

Хоценко добавил, что специалисты выйдут на подстанцию и будут работать над тем, чтобы вернуть жителям электричество, как только закончится обстрел.