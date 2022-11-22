Власти Крыма назвали фейком «эвакуацию из Армянска»
Аксёнов назвал фейком сообщения о якобы эвакуации из Армянска
Симферополь,
22 ноября 2022, 12:09 — REGNUM Сообщения о якобы «эвакуации из Армянска» являются фейком, сообщил 22 ноября в тг-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Сергей Аксёнов
Minsvyaz.ru
«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — написал глава Крыма.
Он призвал ориентироваться на проверенные источники информации и заверил, что для обеспечения безопасности Крымского полуострова принимаются все меры.
С опровержением фейка ранее выступил и советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, заверивший, что «в Армянске все хорошо».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов сообщил о строительстве фортификационных сооружений для защиты Крыма.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.