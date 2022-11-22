Симферополь, 22 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Сообщения о якобы «эвакуации из Армянска» являются фейком, сообщил 22 ноября в тг-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — написал глава Крыма.

Он призвал ориентироваться на проверенные источники информации и заверил, что для обеспечения безопасности Крымского полуострова принимаются все меры.

С опровержением фейка ранее выступил и советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, заверивший, что «в Армянске всё хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов сообщил о строительстве фортификационных сооружений для защиты Крыма.