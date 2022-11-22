В Швеции рассказали, как магазины обманывают покупателей перед «черной пятницей»

Стокгольм, , 12:19 — REGNUM С 1 сентября в Швеции все компании обязаны сообщать самую низкую цену на товар за последние 30 дней, если товар будет продаваться на распродаже. Но, согласно опросу, проведенному сайтом сравнения Prisjakt, семь из десяти компаний игнорируют указание самой низкой цены и обходят закон перед «черной пятницей», резко поднимая цены за месяц до этого, передает телеканал SVT.

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В своем расследовании Prisjakt изучил деятельность десятка компаний в сфере электронной коммерции, и только три из них следовали закону. Цель закона состоит в том, чтобы покупатель имел доступ к достоверной информации о ценах и, таким образом, мог принимать обоснованное решение о покупке.

Кроме того, некоторые магазины повышают цены более чем за 30 дней до распродажи, тем самым обманывая покупателей. Например, продукт может стоить 500 крон, затем компания повышает цену до 1500 крон непосредственно перед 30-дневным периодом. Когда продукт затем продается во время распродажи с 50-процетной скидкой, он стоит 750 шведских крон, то есть больше первоначальной цены.