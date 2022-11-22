Москва, 22 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Период работы отправленной в отставку с поста упразднённого Ростуризма Зарины Догузовой является сложным, но динамичным временем. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила сама Догузова.

Government.ru Зарина Догузова

«Мой период работы в Ростуризме — это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, но в тоже время яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью. Для меня было огромной честью руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране, и наша команда всегда работала с полной самоотдачей», — сказала Догузова.

Она выразила благодарность всем, кто работает в отрасли, коллегам в регионах и губернаторам: «Мы работали вместе, и многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам».

Догузова не стала конкретизировать свои дальнейшие планы по трудоустройству: «Как и прежде, буду стараться быть максимально полезной своей стране. Не прощаюсь и остаюсь на связи».