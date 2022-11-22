Кишинёв, 22 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Слухи об отставке правительства Молдавии опасны для страны. Об этом 21 ноября заявила на телеканале PRO TV премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

Она прокомментировала обсуждение в СМИ совещания в ночь на 14 ноября, созванное президентом страны Майей Санду с депутатами правящей партии «Действие и солидарность». В ряде молдавских изданий тогда сообщили, что там якобы обсуждали вопрос отставки Гаврилицы.

«Как можно ослабить Молдавию? При помощи слухов и сплетен. И эти сплетни циркулируют нон-стоп. Существует множество так называемых инфлюенсеров, блогеров, которые пишут всё, что придёт им в голову», — сказала премьер-министр страны.

Она добавила, что в правительстве Молдавии 17 министров, и всегда высока вероятность, что кто-нибудь из них уйдёт в отставку.

Напомним, после «ночного» совещания с Санду в отставку ушёл министр экономики Молдавии Сергей Гайбу. На его место 18 ноября, в пятницу, назначили Дмитрия Алайбу. 21 ноября он сообщил, что находится в больнице с травмой лица. Новый министр заявил, что это было не ДТП, но не назвал причину.