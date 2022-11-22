Мегион, Югра, 22 ноября 2022, 12:13 — REGNUM В Югре оскандалился первый заместитель главы города Мегиона Игорь Алчинов. Чиновник вместо ответа на каверзные вопросы горожанина забрал у него телефон. Видео с инцидентом опубликовал югорский телеканал «Мегаполис».

Игорь Алчинов объясняет горожанину, что тот не прав. Скриншот видео, опубликованного телеканалом «Мегаполис».
Игорь Алчинов объясняет горожанину, что тот не прав.
Скриншот видео, опубликованного телеканалом «Мегаполис».
vk.com/megapolis_hd

Житель Мегиона на крыльце горадминистрации спросил у Игоря Алтынова, почему его не пускают в здание мэрии. Алчинов пояснил, что здание горадминистрации — режимный объект.

«С учётом того, что ситуация сейчас антитеррористическая, есть законные абсолютно основания», — поясняет на записи Алчинов.

«Вы по каким законам живёте? По американским? Или по бандеровским?» — возмутился мегионец.

«Ты язык-то за зубами держи, родной ты мой! Может, ещё с фашистами нас сравнишь? У нас российские законы здесь, понимаешь», — разозлился чиновник.

Далее на записи видна лишь смазанная картинка некой борьбы за телефон. Мегионец утверждает, что чиновник при этом ударил его по лицу.

«Я у него забрал из рук телефон. А потом отдал ему телефон. Не положил, не в карман засунул, не выкинул. Даже не выключил. Просто отдал ему телефон в руки. Я у него взял телефон и вернул его назад. Вот и всё», — пояснил Игорь Алчинов дальнейшие события телеканалу, отрицая какие-либо удары по частям тела снимавшего.

Видеозапись всколыхнула жителей Мегиона. Одни горожане оправдывают Алчинова, мол, у любого бы при таком оскорблении сдали бы нервы, другие заявляют о непрофессиональном поведении чиновников местной администрации.

«Администрация — это не режимный объект. Она работает для народа и зарплату чиновникам платят из наших налогов. И точно любой гражданин имеет право зайти в здание администрации, а вот внутри есть охрана, где он предоставит и паспорт, и скажет куда ему нужно. Видимо работы у чиновника нет, как только на входе граждан контролировать. Должностные обязанности охраны он лучше выполняет», — комментирует ситуацию Василина Б.

«Из видео понятно, что сотрудник администрации очень близко воспринимает сравнение с теми людьми, против идеологии которых в настоящее время борется наш народ. Не стоило ставить наравне с бандеровцами, какой бы ни был чиновник. А если автор видео против идеологии бандеровцев, то предлагаю взять в руки АК-47 вместо телефона и идти, как мужик, в ряды Вооружённых сил», — считает комментатор Rad Mir.

Глава Мегиона Олег Дейнека встал на сторону коллеги, заявив, что Алчинов не бил местного жителя.

«Это наш местный провокатор Михаил Котельников, он постоянно подходит с вопросами и тычет в лицо чиновникам камерой. Алчинов просто убрал камеру, но мужчину не ударил. Более того, если бы была драка, этот Котельников тут же бы заявил в полицию, но он этого не сделал», — подчеркнул Олег Дейнека.

Отметим, что это не первый в текущем году скандал в Мегионе, в котором фигурируют мэр Олег Дейнека и его заместитель Игорь Алчинов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале несколько сотен жителей Мегиона подписали петицию с просьбой об отставке Дейнеки и его первого зама. Причина — в связи с утратой доверия. Петиция была опубликована в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте». Тогда глава Мегиона назвал протест пиар-атакой и попыткой раскачать ситуацию в городе.

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