Мегион, Югра, 22 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Югре оскандалился первый заместитель главы города Мегиона Игорь Алчинов. Чиновник вместо ответа на каверзные вопросы горожанина забрал у него телефон. Видео с инцидентом опубликовал югорский телеканал «Мегаполис».

vk.com/megapolis_hd Игорь Алчинов объясняет горожанину, что тот не прав. Скриншот видео, опубликованного телеканалом «Мегаполис».

Житель Мегиона на крыльце горадминистрации спросил у Игоря Алчинова, почему его не пускают в здание мэрии. Алчинов пояснил, что здание горадминистрации — режимный объект.

«С учётом того, что ситуация сейчас антитеррористическая, есть законные абсолютно основания», — поясняет на записи Алчинов.

«Вы по каким законам живёте? По американским? Или по бандеровским?» — возмутился мегионец.

«Ты язык-то за зубами держи, родной ты мой! Может, ещё с фашистами нас сравнишь? У нас российские законы здесь, понимаешь», — разозлился чиновник.

Далее на записи видна лишь смазанная картинка некой борьбы за телефон. Мегионец утверждает, что чиновник при этом ударил его по лицу.

«Я у него забрал из рук телефон. А потом отдал ему телефон. Не положил, не в карман засунул, не выкинул. Даже не выключил. Просто отдал ему телефон в руки. Я у него взял телефон и вернул его назад. Вот и всё», — пояснил Игорь Алчинов дальнейшие события телеканалу, отрицая какие-либо удары по частям тела снимавшего.

Видеозапись всколыхнула жителей Мегиона. Одни горожане оправдывают Алчинова, мол, у любого бы при таком оскорблении сдали бы нервы, другие заявляют о непрофессиональном поведении чиновников местной администрации.

«Администрация — это не режимный объект. Она работает для народа и зарплату чиновникам платят из наших налогов. И точно любой гражданин имеет право зайти в здание администрации, а вот внутри есть охрана, где он предоставит и паспорт, и скажет куда ему нужно. Видимо работы у чиновника нет, как только на входе граждан контролировать. Должностные обязанности охраны он лучше выполняет», — комментирует ситуацию Василина Б.

«Из видео понятно, что сотрудник администрации очень близко воспринимает сравнение с теми людьми, против идеологии которых в настоящее время борется наш народ. Не стоило ставить наравне с бандеровцами, какой бы ни был чиновник. А если автор видео против идеологии бандеровцев, то предлагаю взять в руки АК-47 вместо телефона и идти, как мужик, в ряды Вооружённых сил», — считает комментатор Rad Mir.

Глава Мегиона Олег Дейнека встал на сторону коллеги, заявив, что Алчинов не бил местного жителя.

«Это наш местный провокатор Михаил Котельников, он постоянно подходит с вопросами и тычет в лицо чиновникам камерой. Алчинов просто убрал камеру, но мужчину не ударил. Более того, если бы была драка, этот Котельников тут же бы заявил в полицию, но он этого не сделал», — подчеркнул Олег Дейнека.

Отметим, что это не первый в текущем году скандал в Мегионе, в котором фигурируют мэр Олег Дейнека и его заместитель Игорь Алчинов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале несколько сотен жителей Мегиона подписали петицию с просьбой об отставке Дейнеки и его первого зама. Причина — в связи с утратой доверия. Петиция была опубликована в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте». Тогда глава Мегиона назвал протест пиар-атакой и попыткой раскачать ситуацию в городе.