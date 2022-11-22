ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра

Макеевка, ДНР, , 12:06 — REGNUM Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 11:52 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет России проверит информацию об участии в военных действиях на стороне ВСУ наёмников из стран НАТО.