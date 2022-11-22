В Германии запланированные ограничения цен на газ введут на два месяца раньше

Берлин, , 12:21 — REGNUM Меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, которые должны были действовать в Германии с 1 марта 2023 года, начнут действовать на два месяца раньше. Такое решение приняло правительство ФРГ, сообщает 22 ноября издание Der Spiegel.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание ссылается на текст законопроекта, в котором говорится о «ретроспективном» действии льгот для потребителей. Вместо 1 марта ограничения цен на энергоносители вступят в силу с января, они будут действовать до апреля 2024 года.

Цены ограничат для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, которые потребляют менее 1,5 гигаватт-час в год. Газ для них будет стоить не более 12 центов за киловатт-час, электроэнергия — не более 40 центов за киловатт-час. Для централизованного теплоснабжения цену ограничат отметкой в 9,5 центов за киловатт-час.

С января в Германии планируют снизить стоимость газа для промышленности до отметки в 7 центов за киловатт-час.

Для поддержки населения в условиях энергокризиса правительство ФРГ выделило пакет государственной помощи общим объёмом €200 млрд. Законопроект об ограничениях цен на газ, электроэнергию и отопление должен быть официально одобрен правительством 23 ноября.

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