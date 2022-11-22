Берлин, 22 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, которые должны были действовать в Германии с 1 марта 2023 года, начнут действовать на два месяца раньше. Такое решение приняло правительство ФРГ, сообщает 22 ноября издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Издание ссылается на текст законопроекта, в котором говорится о «ретроспективном» действии льгот для потребителей. Вместо 1 марта ограничения цен на энергоносители вступят в силу с января, они будут действовать до апреля 2024 года.

Цены ограничат для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, которые потребляют менее 1,5 гигаватт-час в год. Газ для них будет стоить не более 12 центов за киловатт-час, электроэнергия — не более 40 центов за киловатт-час. Для централизованного теплоснабжения цену ограничат отметкой в 9,5 центов за киловатт-час.

С января в Германии планируют снизить стоимость газа для промышленности до отметки в 7 центов за киловатт-час.

Для поддержки населения в условиях энергокризиса правительство ФРГ выделило пакет государственной помощи общим объёмом €200 млрд. Законопроект об ограничениях цен на газ, электроэнергию и отопление должен быть официально одобрен правительством 23 ноября.

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