Наркокурьера из Карелии с особо крупной партией наркотиков задержали в Ленобласти

Лодейное Поле, Ленинградская область, , 12:22 — REGNUM Молодого наркокурьера из Карелии, перевозившего в своем автомобиле запрещённые вещества весом более 1 кг, задержали сотрудники дорожной полиции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Синтетичекий наркотик пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Как рассказали 22 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, преступника задержали в ночь на 21 ноября на 235 километре федеральной трассы «Кола». Наряд отдельного батальона ДПС №2 остановил для проверки автомобиль Volkswagen Jetta с карельскими номерами. За рулем находился 27-летний житель Петрозаводска, поведение которого насторожило полицейских и они решили осмотреть автомобиль.

«В багажнике был обнаружен пакет с мусором, в котором при детальном осмотре нашли полиэтиленовый пакет с 11 свертками из изоленты с неизвестным порошком», — рассказали в Главке МВД.

После чего водителя доставили в полицию для разбирательства, а изъятое направили на экспертизу. Исследование показало, что в свертках — синтетический наркотик общим весом более 1 кг.

«По результатам экспертизы в отношении жителя Карелии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Наркокурьер задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в полиции.

За незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.