Установку стелы «Пермь — город трудовой доблести» отложили
Стелу «Пермь — город трудовой долести» установят в 2023 году
Пермь,
22 ноября 2022, 12:05 — REGNUM Стелу «Пермь — город трудовой доблести» в столице Пермского края установят в 2023 году. Об этом сообщают СМИ о ссылкой на мэрию.
Завершён этап изыскательских работ. Сейчас разрабатывается проект объекта и художественное оформление стелы. Открытие памятного знака запланировано на осень 2023 года. Стоит отметить, в 2023 году Пермь отметит 300-летие.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, для 20-метровой стелы уже выбрано место — площадь Карла Маркса. На объекте будет изображён герб Перми и текст указа президента России о присвоении звания «Город трудовой доблести».
Напомним, статус города трудовой доблести Пермь получила в 2020 году наряду с 19 другими российскими городами. Планировалось, что стелу установят в муниципалитете в 2022 году.
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История вопроса
Президент России Владимир Путин провел 2 июля 2020 года заседание оргкомитета "Победа", где были представлены доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».
В режиме видеоконференции участники обсудили города - кандидаты. Заявки поступили от 28 населенных пунктов, Владимир Путин согласился с идеей составить список из 20 городов России. В это число попали Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магниторгорск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
1 марта 2020 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон об учреждении почетного звания.