Пермь, 22 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Стелу «Пермь — город трудовой доблести» в столице Пермского края установят в 2023 году. Об этом сообщают СМИ о ссылкой на мэрию.

Raion.gorodperm.ru Пермь

Завершён этап изыскательских работ. Сейчас разрабатывается проект объекта и художественное оформление стелы. Открытие памятного знака запланировано на осень 2023 года. Стоит отметить, в 2023 году Пермь отметит 300-летие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для 20-метровой стелы уже выбрано место — площадь Карла Маркса. На объекте будет изображён герб Перми и текст указа президента России о присвоении звания «Город трудовой доблести».

Напомним, статус города трудовой доблести Пермь получила в 2020 году наряду с 19 другими российскими городами. Планировалось, что стелу установят в муниципалитете в 2022 году.