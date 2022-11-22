Париж, 22 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новой международной помощи в размере 100 миллионов евро для Молдавии, сообщает французская газета Ouest-France.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Международная конференция поддержки Молдавии, открывшаяся в понедельник, 21 ноября, направлена ​​на оказание экстренной помощи населению, чтобы пережить зиму, и на вступление Молдавии в Европейский союз.

Таким образом, президент Франции объявил о новом международном пакете в размере 100 миллионов евро, чтобы помочь Молдавии. Это в дополнение к 125 млн евро помощи, выплаченной через международную платформу поддержки Молдавии, и 11 миллионам евро, предоставленным НПО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским после новых обстрелов Запорожской атомной электростанции.