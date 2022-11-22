Чита, 22 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Забайкальском крае подводят итоги большого патриотического благотворительного концерта «Наши», проведённого в Чите. Средства, собранные от продажи билетов и сувенирной продукции, будут направлены на поддержку семей мобилизованных забайкальцев, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Лучшие творческие коллективы Забайкалья объединились в большом благотворительном патриотическом концерте «Наши» на сцене Забайкальского краевого драматического театра им. Николая Березина. Грандиозное мероприятие прошло в рамках благотворительного марафона «В единстве наша сила». Ранее в районах Забайкальского края проходили благотворительные концерты.

«Общую сумму еще предстоит подсчитать, поскольку в фойе драматического театра развернулась выставка-ярмарка сувенирной продукции. Мастера декоративно-прикладного искусства и забайкальские художники здесь продают свои работы, и тоже часть вырученных средств направят на благотворительность. Но уже можно сказать, что собрано около четырех миллионов рублей», — пояснила министр культуры Ирина Левкович.

Часть билетов на большой патриотический благотворительный концерт «Наши» приобрели зрители, которые заведомо не могли присутствовать в зале. Среди них жители Забайкальского края, а также жители Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому организаторами было принято решение транслировать концерт онлайн. В сети его одновременно смотрели 1300 пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация в Забайкалье завершилась в конце октября. Часть военных продолжают подготовку в окружном учебном центре Восточного военного округа в Забайкалье — изучают устройство инженерных заграждений, способы разминирования местности, объектов и методы преодоления минно-взрывных заграждений.

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