Захарова: польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ

Москва, , 12:03 — REGNUM Некоторые политики Польши занимаются русофобией из-за черноты своих душ. Об этом сегодня, 22 ноября, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель МИД подчеркнула, что наблюдается такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к России. Причём русофобские выпады начались задолго до начала спецоперации.

«Целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Варшава переходит границы допустимого, нагнетая истерию вокруг инцидента с ракетами на территории Польши, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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