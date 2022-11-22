Москва, 22 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Некоторые политики Польши занимаются русофобией из-за черноты своих душ. Об этом сегодня, 22 ноября, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Представитель МИД подчеркнула, что наблюдается такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к России. Причём русофобские выпады начались задолго до начала спецоперации.

«Целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Варшава переходит границы допустимого, нагнетая истерию вокруг инцидента с ракетами на территории Польши, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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