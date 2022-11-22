В брошенном доме в Геническе обнаружен склад с боеприпасами

Геническ, Херсонская область, , 12:02 — REGNUM Склад с боеприпасами обнаружен в брошенном доме в центре Геническа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области 22 ноября.

Изъятые боеприпасы Пресс-служба ГУ МВД Херсонской области

Мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов полиция проводила совместно с силовиками в Геническе 21 ноября. В ходе осмотра нежилого дома в центре города был выявлен тайник, в котором находилось 112 патронов калибра 7,62 мм, 79 патронов калибра 5,45 мм, артснаряд, 29 дымовых шашек, пять сигнальных ракет, взрыватель от гранаты, четыре метательных заряда. Весь арсенал изъят.

Также полиция изъяла 30 патронов калибра 5,45 мм обнаружены в пгт. Партизаны Генического МО — в доме бывшего участника боевых действий в Донбассе, выехавшего на подконтрольную Киеву территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция в Херсонской области изъяла гранатомёт в доме бывшей учительницы, бежавшей на территорию бывш. УССР и вступившей в ряды ВСУ.