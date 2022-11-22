Майкоп, 22 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Адыгее сформировали бригаду врачей и узких специалистов в сфере педиатрии для оказания помощи подшефному Геническому району Харсонской области. Медики будут проводить углубленные профилактические осмотры учащихся школ и воспитанников детских садов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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По его словам, медбригаде предоставили транспорт и необходимое медицинское оборудование, в том числе портативный аппарат УЗИ, аппарат для проведения электрокардиографии, а также необходимый расходный материал.

«В составе педиатрической бригады — семь врачей (педиатр, хирург, невролог, врач УЗИ-диагностики, психиатр), медицинский психолог и четверо средних медработника. Медикам предоставлен транспорт и всё необходимое профильное оборудование», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Напомним, Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области в июле 2022 года. Республика помогает в восстановлении социальных учреждений, в оказании медицинской помощи. Так в августе 2022 года бригада медиков уже направлялась на Херсонщину.