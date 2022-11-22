Рособрнадзор проведёт проверку всех уровней образования

Москва, , 12:01 — REGNUM Рособрнадзор в 2023 году займётся аккредитационным мониторингом школьного, среднего профессионального и высшего образовательных уровней. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пятом профессорском форуме «Наука и образование в условиях глобальных вызовов» заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Анзор Музаев Obrnadzor.gov.ru

«Следующий год для всех будет достаточно интересный, мы впервые в Российской Федерации проведем аккредитационный мониторинг всех уровней образования — школьного, среднего профессионального и высшего», — сказал Музаев.

По его словам, на форуме планируется обсудить первые итоги апробации подобной проверки, поскольку она шла в осенний период, и в ней приняли участие 63 вуза.